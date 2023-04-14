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Yaşam
AA 14.04.2023 11:51

Ramazan sünneti itikafı ibadetle yaşıyorlar

İstanbul'da Hazreti Muhammed'in itikaf sünnetini yerine getirmek isteyenler, 232 camide ramazanın son günlerini ibadetle geçiriyor.

Ramazan sünneti itikafı ibadetle yaşıyorlar

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bayramın ilk gününe kadar 24 saatlerini ibadete ayırmaya çalışıyor.

İstanbul Müftülüğü, bu yıl kent genelindeki 232 camide itikafa girilmesi için izin verdi.

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde bu yıl yaklaşık 150 kişi itikafa girdi. Türkiye ve İstanbul'un farklı yerlerinden gelen Müslümanlar, dünyayla bağlantılarını keserek gece gündüz camide ibadet ediyor İtikafa girenler, ramazanın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi sevabına erişmeyi hedefliyor.

Ramazan sünneti itikafı ibadetle yaşıyorlar

"10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"

Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 70 yaşındaki İbrahim Altuğ, yaptığı açıklamada, 10 yıldır itikafa girdiğini söyledi.

Camide itikafa girenlere başkanlık yaptığını belirten Altuğ, "Onların tüm ihtiyaçların karşılamaya çalışıyorum. Ben onların ihtiyaçlarını karşılamak için günlük niyet yapıyorum. Çünkü bazen camiden dışarıya çıkmam gerekiyor." diye konuştu.

Ramazan sünneti itikafı ibadetle yaşıyorlar

Altuğ, itikafa gelenlerin camiden hiç ayrılmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Camide mukabele yapıyor, iftara yakın halka yapıp dua ediyoruz. İtikafa gelenler az uyuyor, hep ibadet yapıyoruz. Ayrıca dua ediyoruz. Tüm dünya için dua ediyoruz. İftarımızı, sahurumuzu burada yapıyoruz. Ben yemeklerini dağıtıyorum. Burada 3 ile 4 saat arasında bir uykumuz var. Geri kalan zamanı hep ibadetle geçiriyoruz. İtikaf, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. İtikaf çok duygusal, duygulu oluyor. Dua halkalarımızda dua ederken ağlamaya başlıyorum. 10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum, dışarısı bana sanki hapishane geliyor. Ömrüm ve sağlığım elverdikçe itikaf sünnetini yerine getireceğim."

Ramazan sünneti itikafı ibadetle yaşıyorlar

"Hakikaten buranın atmosferi bambaşka"

Oğluyla beraber itikaf gelen 71 yaşındaki Mehmet Ali Aydın ise bu yıl ikinci kez itikaf sünnetini yerine getirdiğini belirtti.

Oğlunun yönlendirmesiyle itikafa girdiğini anlatan Aydın, "Geçen sene ilk kez itikafa geldim. Bu yılda gelmek istedim. Çok mutluyuz. Hakikaten buranın atmosferi bambaşka" dedi.

Baba Aydın, itikaf süreci boyunca camiden hiç dışarıya çıkmadıklarını dile getirerek,"Burada bütün gününü ibadetle, Kur'an okuyarak geçiriyorsun. Allah'a daha fazla yaklaştığını hissediyorsun. Burada sevdiklerinizden ayrısınız ama esas sevmeniz gereken yere doğru sizi hazırlıyor. Burada sadece ibadetle oyalanıyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, zikir çekiyorsunuz. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Ramazan sünneti itikafı ibadetle yaşıyorlar

"Ümmeti Muhammed'in muhakkak bu sünneti yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum"

Oğul Zeki Aydın da babasıyla beraberle 2 yıldır itikafa girdiğini ancak kendisinin ilk olarak 2018 yılında itikafa girdiğini ifade etti.

İtikafın unutulan sünnetlerden olduğunu anlatan Aydın, "Biz de unutulduğu için itikafa girdik. Babamla beraber itikafa giriyorum, çok güzel bir duygu. Allah herkese babasıyla, oğluyla, yakınlarıyla beraber itikafa girmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Aydın, itikafı yoğun ibadetle geçirdiklerini belirterek, "Ümmeti Muhammed'in muhakkak bu sünneti yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında ben ömrümde bir kere olsun diye gelmiştim. Ancak burada çok büyük bir lezzet aldım, özellikle Şehzadebaşı'nda. Ondan sonra süreklilik addetti. Allah nasip ederse niyetimiz ömrümüz vefa ettiği sürece ramazanın son 10 günlerinde burada itikafta babamla olmak." değerlendirmesinde bulundu.

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