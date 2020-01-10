Yaşam

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? Yeni yılın dini günleri…

10 Ocak 2020 Cuma 11:22 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 11:28

Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? 2020 yılının dini günleri belli oldu. Üç aylar 25 Şubat’ta başlıyor. 27 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili. Ramazan ayı ise 24 Nisan’da başlıyor.