Yaşam
4 yaşındaki Perihan'ın okuduğu İstiklal Marşı duygulandırdı09 Ocak 2020 Perşembe 16:39 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 19:07
O okudu izleyenler duygulandı. 4 yaşındaki kreş öğrencisi Perihan Baltacı'nın okuduğu İstiklal Marşı sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük ilgi gördü.
Perihan Baltacı 4 yaşında bir kreş öğrencisi. İstiklal Marşı'nı ezbere o kadar içten okudu ki, izleyenlerin tüyleri diken diken oldu.
Görüntüler minik Perihan'ın Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı ziyareti sırasında çekildi.
Perihan'ın ziyarette okuduğu İstiklal Marşı, sosyal medyada paylaşıldı. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan klip büyük ilgi gördü.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: perihan Baltacı İstiklal Marşı