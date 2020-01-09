Perihan Baltacı 4 yaşında bir kreş öğrencisi. İstiklal Marşı'nı ezbere o kadar içten okudu ki, izleyenlerin tüyleri diken diken oldu.

Görüntüler minik Perihan'ın Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı ziyareti sırasında çekildi.

Perihan'ın ziyarette okuduğu İstiklal Marşı, sosyal medyada paylaşıldı. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan klip büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber