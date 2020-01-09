Türk edebiyatına gerek yaşamıyla gerekse şiirleriyle adını kazıyan önemli şairlerden biri de Cemal Süreya. Bugün bizlere bıraktığı en büyük mirası ise şiiirleri...

Cemal Süreya kimdir?

Asıl adı Cemalettin Seber olan şair Cemal Süreya, 1931'de Erzincan'da dünyaya geldi.

Annesi vefat edince İstanbul’a giden Süreya, 1942'ye kadar İstanbul'da eğitim gördü. Cemal Süreya'nın ortaokulda başlayan edebiyat merakı, lise yıllarında giderek arttı. Ahmet Muhip Dıranas ve Özdemir Asaf gibi isimleri okuyan şair, üniversite yıllarında takma isimlerle çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat Bölümü'nde okumaya başladı ve 1954'te mezun oldu. Dergilerde karikatürleri de yayımlanan Süreya, kendisini tam olarak “Gül” şiiriyle edebiyat dünyasına duyurdu.

Cemal Süreya ne zaman öldü?

Bir akım oluşturarak kendine özgü bir şairlik örneği gösteren Süreya, şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri, çocuk kitabı, günce ve derlemelere imza attı.

Bu tarihe kadar birçok devlet kademesinde müfettişlik görevini icra eden usta kalem, 1982'de emekli oldu. Hayatının son dönemleri büyük bir huzursuzluk içinde geçen şair ve yazar, 9 Ocak 1990'da hayata veda etti.

Cemal Süreya şiirleri

Üvercinka

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye

Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız

Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun

Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil…

Balzamin

Sen el kadar bir kadınsındır

Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli.

Bazı ağaçlara kapı komşu,

Bazı çiçeklerin andırdığı.

İş bu kadarla bitse iyi;

Bir insan edinmişsindir kendine,

Bir şarkı edinmişsindir, bir umut

Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da

Saçlarınla beraber penceredeyken

Besbelli arandığından haberli

Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda

Sevgili.

Bir Gün

Bir gün seni bırakırım ya

Tütünü bırakmak gibi bir şey olur bu

Evet, gün geliyor, bıkıyorum senden,

Ama İstanbul'dan bıkmak gibi bir şey olur bu.



Afrika

Afrika dediğin bir garip kıta

El bilir alem bilir

Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz’in

Hala eskisi gibi çizilir

Haritalarda

Ölüm

Ölüm geliyor aklıma birden ölüm

Bir ağacın gölgesine sarılıyorum

Kaynak: TRT Haber