Annesi doğum sırasında hayatını kaybedince babası, Mustafa Erdin'i, çocukları olmayan bir aileye evlatlık olarak verdi.

Erdin'i evlatlık alan aile, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Kendisini evlatlık edinen anne ve babası geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve İstanbul'da otobüs şoförlüğü yapan Erdin, 1 ay kadar önce evlatlık olduğunu öğrendi.

Yaptığı araştırmalar sonucu Suluova ilçesinde yaşayan 6 kardeşine ulaşan Erdin, ilçeye gelip DNA testi ile bu kişilerin öz kardeşleri olduğunu kanıtladı.

[Fotoğraf: AA]

"Allah ayırmasın bizi bir daha"

Evli ve 3 çocuk babası Erdin, hem çok şaşkın hem de çok mutlu olduğunu söyledi.

Evlatlık olduğunu öğrenince gerçeğin peşine düştüğünü anlatan Erdin, "İnternetten ailemin yaşadığı mahallenin muhtarını bulup onunla görüştüm. Muhtar araştırdı, böyle bir durumun olduğunu doğruladı. Bunun üzerine buraya geldim" dedi.

Kardeşlerini bulunca çok mutlu olduğunu belirten Erdin, "Çok değişik bir duygu, insanın içi içine sığmıyor. Çok sevinçliyim. Şimdi 6 kardeşim oldu. Geç de olsa onları buldum çok şükür" diye konuştu.

Erdin'in ağabeyi 60 yaşındaki Necip Şahin ise uzun yıllar sonra kardeşlerini buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

"Biz de çok aradık yıllarca ama bir türlü izine ulaşamadık. Kavuşmak bugüneymiş, Allah ayırmasın bizi bir daha."

Kaynak: AA