Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yıllık ömrünü İslam alimlerinin çalışmalarını gün yüzüne çıkarmaya, dünyaya tanıtmaya adadı. Geçen yıl hayatını kaybetti. Onun anısına 2019, "Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi.

Ünlü bilim insanının tüm çalışmaları ve hayatı, Taksim Meydanı'nda açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

9 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

Serginin açılışında, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

Erdoğan, İslam medeniyetinin yüzyıllar boyunca geri plana atılmak istendiğine dikkat çekti. Dijital Gösterim Merkezi 4 bölümden oluşuyor.

Bir bölümde Profesör Fuat Sezgin'in hayatı ve çalışmaları anlatılırken, diğer bölümlerde İslam alimleri hakkında bilgiler veriliyor.

Taksim'deki 600 metrekare kapalı alanda yer alan merkezde, videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görsellerden faydalanıyor. Dijital Gösterim Merkezi, 9 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Haber: Nurgül Dönmez

Kamera: Necmi Hastürk