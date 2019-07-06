Bedensel engelli Milli yüzücü Nil Şahin "spina bifida" yani ayrık omurga olarak adlandırılan doğumsal anomali ile dünyaya geldi. Milli sporcu şu anda 17 yaşında ve doğumsal anomalisine bağlı olarak bugüne kadar 5 ameliyat geçirdi.

Nil Şahin, 3 yaşında rehabilitasyon amaçlı olarak başladığı yüzmeye her gün aralıksız devam ediyor. Bugün yüzme sporu onun için bir tutku ve yaşam biçimi haline geldi.

İlk başarısını henüz 3 yaşındayken alan Nil Şahin, 14 yılda katıldığı yarışlarda 95’i birincilik olmak üzere toplam 130 madalya kazandı.

7 ayrı stilde Türkiye rekorunun sahibi

Şahin, kendi kategorisinde son 7 yılın Türkiye şampiyonu ve 7 ayrı stil ile mesafede Türkiye rekorlarının sahibi konumunda.

Milli yüzücü, bu madalyalardan 10’u altın 3’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 14’ünü katıldığı uluslararası yarışlarda elde etti.

Dublin’de yapılan 2018 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesi Avrupa 6'ncılığı olan Şahin, katıldığı 6 ayrı stil ve mesafenin her birinde ilk 10’da yer aldı. Milli sporcu 4 kez final yüzdü.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Şahin, 2019 yılı 400 metre serbest kategorisinde Avrupa sıralamasında halen 5. olarak yer alıyor. 400 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde 2019 Dünya Şampiyonası barajlarını geçerek 9-15 Eylül 2019 tarihlerinde Londra’da yapılacak olan 2019 Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Nil Şahin, bundan sonraki en yakın hedeflerinin 2019 Dünya Şampiyonasında başarılı olmak ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak olduğunu belirtti.

Milli yüzücü Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Haber: Ahmet Öztel

Kurgu: Naz İrem Üstündağ