Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliğince Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanıldı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla süren etkinlikler kapsamında uzman dağcı, üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla "Dağcılık Zirve Yürüyüşü ve Bayrak Açma" etkinliği düzenledi.

TDF Erzurum İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kişi Kuzeydoğu Anadolu'nun en yüksek noktası olan Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanmak için dağın eteğinde buluştu.

Jandarma ekipleri ile profesyonel dağcıların güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar 3 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Zirvede İstiklal Marşı okundu

Katılımcılar zirvede Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç, etkinlikte 40 kişinin yer aldığını ve Palandöken Dağı'nın kuzey ve güneyindeki farklı rotalarında ilerlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı dönemlerde ülkemiz hem ekonomik hem de askeri yönden çok zor durumdaydı. Ecdadımız zorlukları aşmayı bildi ve bu cennet vatanı bize emanet etti. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize bu yaşanan zorlukları bir nebze olsun anlayabilmeleri adına coğrafyası zor bölgede tırmanış yapıyoruz."

Kaynak: AA