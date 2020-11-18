Ergene ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde Çobanoğlu ailesinin yaklaşık 16 saat süren pekmez yapımı hikayesine TRT Haber de eşlik etti.

Tarladan gelişinden yıkanmasına, doğranmasından haşlanmasına, kaynatılan pekmezlerin süzülmesine kadar her aşaması yorucu, zahmetli ve bir o kadar zevkli.

Pekmez yapımında herkes işin bir ucundan tutuyor.

16 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Tarlalardan toplanan şeker pancarları traktörlerle evlere taşınıyor. Önce yıkanıyor, sonra kıyma makinesinde kıyılarak rendeleniyor ve haşlanmaya hazır hale getiriliyor. Rendelenen pancarlar odun ateşinde 8 saat boyunca kaynatılıyor.

8 saat boyunca haşlanan ve mengenede süzülmesinin ardından şıra haline gelen pancarlar tekrardan 8 saat boyunca kaynatılmaya başlıyor. Sık sık karıştırılarak odun ateşinde yaklaşık 200 derece sıcaklıkta kaynatılan pekmez kazanlarının altından odun eksik edilmiyor.

Bir yanda dev kazanlarda pancarlar haşlanırken diğer tarafta mengenede şıralar sıkılıyor. Bir diğer tarafta ise yapışmasın diye sürekli karıştırılarak pekmez haline getiriliyor.

2-3 gün dinlenmeye bırakılıyor

Farklı kazanlarda kaynatılan pekmezler lezzetli ve tadının aynı şekilde olması açısından tek bir kazanda birleşiyor.

Son aşamasında ise son kez süzülerek kovalara dinlendirilmeye bırakılıyor.

Pekmez 2-3 gün bekletildikten sonra şişelenip kilogramı 25 liradan satışa sunuluyor.

Haber-Kamera: Levent Silistre