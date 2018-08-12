Palyaço kostümüyle hem ayakkabı boyuyor hem insanları eğlendiriyor

Iğdır'da yaşayan ayakkabı boyacısı Nurettin Akkuş, işini meslektaşlarından biraz farklı yapıyor. Ayakkabıları palyaço kostümüyle, müzik eşliğinde boyuyor.

Palyaço kıyafetiyle müşterilerin ilgisini çeken Akkuş, 35 yıldır ayakkabı boyuyor.

Nurettin Akkuş mesleğini çok sevdiğini anlattı ve şunları söyledi:

"Başta ilgi çekmek için bu kıyafeti giydim. Müzikle müşteri çekiyorum. İnsanları eğlendiriyorum."

Günde 20 çift ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Akkuş, "Morali bozuk olanlar, aşık olanlar buraya gelip eğleniyorlar" dedi.

Kaynak: TRT Haber