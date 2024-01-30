Ovacık Kayak Merkezi birçok ilden kayak tutkunlarını ağırlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen ve Öveçler köyü mevkisinde yer alan Ovacık Kayak Merkezi, kış aylarında cazibe merkezi haline dönüşüyor.

Yılda 4 ay açık kalan merkezde, her düzeyde kayakçıya hitap eden 1200 metre uzunluğunda pist bulunuyor.

Kristal kar kalitesiyle ziyaretçilerden talep gören merkezde, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve lüks otel konforunu aratmayan 35 oda 70 yataklı konaklama tesisiyle hizmet veriliyor.

İlde son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı merkez, şu sıralar sömestir tatili nedeniyle Elazığ, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır gibi illerden kayak tutkunlarını misafir ediyor.

Hafta içi ve hafta sonu tatillerinde merkezde yoğunluk oluşturan misafirler, Munzur Dağları'nın eşsiz güzelliği karşısında, çevresi meşe ormanıyla kaplı pistte kayak ve snowboard yapıyor, kızakla kayıyor.

Merkezde görevli, 8 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de olası kazalarda ya da kayak eğitimlerinde tatilcilere destek oluyor.

"Teknik olarak incelendiğinde Türkiye'nin en kaliteli karına sahip"

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık'ın turizm açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

İlçede birçok doğal güzelliğin bulunduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Burası yazın yüz binlerce turiste ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda inanç merkezi, Aleviler için manevi bir merkez niteliğinde. Kışın ise başka güzellikleri içerisinde barındırıyor. Ovacık Kayak Merkezi günlük ortalama 350-400 kişiyi ağırlıyor. Buraya Tuncelili hemşehrilerimiz gelmekle birlikte çevre illerden de gelen misafirlerimiz oluyor. Burası teknik olarak incelendiğinde Türkiye'nin en kaliteli karına sahip. Pistimiz iki aşamalı. Bir tanesi daha zor bir pist ve bundan genelde sporcu arkadaşlarımız kayıyor. Onun alt tarafında daha yumuşak bir pist var. Vatandaşlarımız kızaklarıyla ve kayak malzemeleriyle orada karın tadını çıkarıyor."

"Çocuklar ve yetişkinler kısa sürede kayak öğrenebiliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci de Ovacık'ın tarihi ve kültürüyle öne çıktığını dile getirdi.

Kayak merkezinin de kente değer kattığını vurgulayan Ekinci, "Herkese, gelip burada kaymalarını ve ayrıca Munzur'un güzelliklerini görmesini tavsiye ediyorum. Çevre illerden, ilimizden buraya gelen ve kayak bilmeyen herkese bu sporu öğretecek eğiticilerimiz de var. Burada çocuklar ve yetişkinler kısa sürede kayak öğrenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Arda Çetin de ilkokuldan beri kayakla ilgilendiğini anlattı.

Merkezde yarışmalara hazırlandığını aktaran Çetin, "Buraya gelen misafirlerimize sporcu olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Kayak bilmeyenlerle ilgilenip saatler içinde pistte kaymalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

"Ailece gelip burada uygun tatil yapabiliyoruz"

Ziyaretçilerden Suna Tosun, konaklama ve kayak kiralama fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade ederek, "Sömestir tatili olduğu için biraz yoğunluk var ama onun haricinde pist çok güzel, kaymaya elverişli. Ailece gelip burada uygun tatil yapabiliyoruz." diye konuştu.

Burçin Özel ise Ovacık Kayak Merkezi'nin 7'den 70'e herkese hitap eden zengin bir platforma sahip olduğunu kaydetti.

Sevgi Kırım, bölgenin güzelliklerini çok beğendiğini, kayak merkezinde çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.