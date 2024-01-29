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Yaşam
AA 29.01.2024 11:41

Gaziantep'te 250 çift mutluluğa birlikte "evet" dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreniyle 250 çift dünya evine girdi.

Gaziantep'te 250 çift mutluluğa birlikte "evet" dedi

Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, belediyeye başvuran 250 çiftin nikahı kıyıldı.

Başkan Şahin, çiftlere gelinlik, damatlık, ayakkabı ve beyaz eşya ve altın hediye etti.

Belediye Başkanı Şahin, iki çiftin sembolik nikahını kıydı, çiftlerin şahitliğini ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri İrfan Çelikaraslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ziya Altunyaldız, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı.

Şahin, çiftlere mutluluklar diledi.

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