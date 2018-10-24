Osmanlı çarığını Kanada ve Almanya'daki müzelere gönderiyor

Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'daki küçük bir iş yerinde çalışmasını sürdüren Hüseyin Kopar, birçok sinema filmine deri ayakkabı ve kostüm siparişi hazırlarken, diğer yandan da e-ticaret üzerinden yurt dışına satış yapıyor.

Film kostümlerinin ilgi çekmesiyle Kopar, 2011'de e-ticarette el sanatları dalında Türkiye birinciliği elde etti.

Davet üzerine Almanya Deri Müzesi'ne giden ve yaklaşık bir hafta mesleğini hem anlatıp hem de sergileyen Kopar'ın çalışmaları, burada da sergilenmeye ve satılmaya başladı.

Kopar, gelen talepler üzerine ürünlerini kargo yoluyla Almanya ve Kanada'daki müzelere göndererek satışını gerçekleştiriyor.

"Yapılan ürünler tamamen dana derisi"

"4. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri"ne katılmak için Bursa'ya gelen Kopar, mesleği 7 yaşında babasından öğrendiğini ve küçüklüğünden bu yana çarık ve yemeni yaptığını söyledi.

Kopar, yaptıkları ürünlerin tamamen doğal olduğunu anlatarak, "Ürünler suda, çamurda, denizde giyilebilen ayakkabılardır. Yapılan ürünler tamamen dana derisi. İçinin astarı keçi derisi olup tabanla astar arasında toprak kil kullanılarak eski dönem Osmanlı, Selçuklu, Hun İmparatorluğu'na kadar giyilen modellerin üretimini yapıyorum" dedi.

Yeşili zeytin yaprağı, sarısı ceviz kabuğundan

Derinin tabakhaneden geldiğini belirten Kopar, şöyle söyledi:

"Bazı siyah renkleri tabakhanede boyarız. Diğerlerini bitkisel kök boyalarla boyarız. Örneğin yeşili zeytin ağacının yapraklarını tuzla kaynatarak, sarıyı cevizin kabuklarıyla, turuncuyu nar ağacının yapraklarından çıkartırız. Türkiye'de güçlü bitkisel kök boya yapan yer yok. Bunu Türkiye'de yapmadığımız zaman Fas'tan getiriyoruz çünkü Fas'ta halen Osmanlı döneminden kalan kök boya üreten firmalar, ustalar var. Daha sonra pamuk ipliğiyle, doğal bal mumuyla ipleri mumlayarak ürünün daha sağlam olması sağlanıyor. Bunlar mantar, romatizma gibi hastalıklara neden olmuyor."

Önceden aksesuar olarak kullanılan çarık ve yemenilerin, bugün özellikle Avrupa ülkelerinde giyilmek üzere talep edildiğini vurgulayan Kopar, yıllık 5 bin Osmanlı çarığı ve yemeni ürettiğini, bunun önemli bölümünü yurt dışına gönderdiğini söyledi.

Birçok sinema filmine ayakkabı ve kostüm yaptı

Bugüne kadar "Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Fetih 1453 ve Avatar" gibi birçok sinema filmine deri ayakkabı ve kostüm yaptığından bahseden Kopar, şunları söyledi:

"2013 yılından bu yana Kanada ve Almanya'daki deri müzelerine her yıl 1500'er adet Osmanlı çarığı ve yemeni veriyorum. Bunlar müzeyi ziyarete gelenlere satılıyor. Onun dışında ABD ve İngiltere'ye de gönderiyoruz. Filmlerin etkisi midir yoksa başka bir nedeni mi var bilmiyorum ama yurt dışında daha fazla talep gösteriliyor ürünlerimize. Filmlerin ve ayakkabıların doğallığının etkili olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA