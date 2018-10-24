Öğrenciler Ara Güler'in eserlerine kendi vizörlerinden hayat verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "bilgi evleri" çocukların çok yönlü gelişimine destek olmak amacıyla hizmet veriyor.

Ara Güler'in eserlerine hayat verdiler

Bilgi evinde eğitim alan öğrenciler, Ara Güler'in eserlerine kendi imkanlarıyla hayat vererek, duayen foto muhabirine sevgilerini göstermek istedi.

Çalışma kapsamında bazı öğrenciler eline fotoğraf makinesini alırken bazıları da Ara Güler'in eserlerine yansıyan insan manzaralarını canlandırmak için poz verdi.

"Gençlerimizi hayata iyi hazırlamak gerekiyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 10 ilçede 15 bilgi eviyle 20 binin üzerinde öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Bilgi evlerinde eğitim gören çocukların, kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri burada edinebildiğini belirten Karaosmanoğlu, Bilgi Destek Programı çerçevesinde müfredatlı bir program izlenirken kulüp çalışmalarında tematik değerler eğitimi çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

''Gençlerimizin hayata iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin, geleceğin güzel insanları, yöneticileri, sanatçıları, iş adamı, tüccarı olabilmesi için önemli katkılar yapıyoruz. Çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Bilgi evlerinde sadece dershane mantığıyla değil sanat, el becerileri, düşünme, resim ve müzik konularında da çocuklarımız yetiştiriliyor.''

"Ara Güler'i güzelliklerle anıyoruz"

Fotoğrafçılığın güzel bir sanat olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Ara Güler'in Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu belirtti.

''Ara Güler'i güzelliklerle anıyoruz. Güzel iş yapanlar, öldükten sonra da güzel anılıyor. Çocuklarımız Ara Güler'in çektiği fotoğrafların benzerlerini çekmeye çalıştı. İnşallah daha güzel fotoğraf kareleri çekerler, nice Ara Gülerler yetişebilir. Önemli olan çocukların önünü açmak, onlara imkan sağlamak.''

Kaynak: AA