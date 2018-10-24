Kayseri'de çiftçi kadınlar organik ürünlerle işletmeci oldu

"Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle tarladaki ürünlerini işleyerek hem pazarlıyor hem de kendilerine istihdam alanı oluşturuyor.

"Yerelde üret, yerelde tüket" sloganıyla başlayan projeyle, kırsalda yaşayan ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan kadınların desteklenmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesiyle köyden kente göçün engellenmesi amaçlanıyor.

Haftanın belirli günleri kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri ürünleri Kayseri'de yer alan çeşitli pazarlarda satışa çıkarıyor.

Kooperatif Başkanı Fatma Andaç, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) adıyla kooperatifleştiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli kuruluşlardan kuruluş aşamasında destek aldıklarını söyledi.

"Ürünlerimiz organik"

Çiftçi çocuğu olduğunu ve yıllardır tarımla ilgilendiğini belirten Andaç, şöyle konuştu:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefonlarımıza bir mesaj geldi. Bizi eğitime çağırdılar ve 15 gün eğitimin ardından sertifikalarımızı aldık. Organik tarımla ilgileniyoruz. Kendi bahçemizde ürettiklerimizi tesise getirerek işliyoruz. Ürünlerimiz organik ve hiçbir katkı maddesi yok. Erişte, tarhana, makarna, çorba, salça, pekmez, reçel gibi ürünleri kendi ellerimizle burada üretiyoruz. Buraya gelince dünyam değişti. Cebimiz para gördü. Evimizde ürettiklerimizi bu merkezde yapmak ve pazarda satmak, kendi tarlamızda, bahçelerimizde yaptığımız ürünleri değerlendirmek benim için ayrı bir gurur oldu."

Kooperatif sayesinde ürettikleri ürünlerin direkt satıldığını vurgulayan Andaç, "Ürünlerimizi, üreticiden tüketiciye satıyoruz. Kimseyi aracı yapmadan satmaya devam edeceğiz" dedi.

İstihdama katkı sağlamak istiyorlar

Andaç, sabahın erken saatlerinde kooperatife gittiklerini ve eğlenceli bir şekilde arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını, ürünleri satın alan vatandaşların da kendilerini takdir ettiklerini anlattı.

Hem organik hem de geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten Andaç, kadınların istihdama katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kooperatif bünyesindeki kadınlardan Fatma Çetin, 5 yıldır atıl durumdaki Karahıdır'da bulunan ilkokulun gerekli izinlerin alınmasının ardından kooperatif haline getirildiğini anlattı.

Proje sayesinde iş sahibi olduğunu dile getiren Çetin, "Kendi köyümde, mahallemde bu hayalimi gerçekleştirmek benim için gurur verici. Arkadaşlarımızla beraber kendi mahallemizde çalışmak bizi bu işe daha çok bağladı" dedi.

Kaynak: AA