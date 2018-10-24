Ağrı'da sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu

Ağrı'da belediye tarafından sokak hayvanları için yaptırılan bakımevi ve barınağın yer aldığı tesis, törenle hizmete açıldı.

Ağrı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulan 300 hayvan kapasiteli Ağrı Belediyesi Hayvan Barınağının açılış töreninde konuşan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, çok sayıda projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla bazen kendi personelinin bile yapılanları ancak açılışlarla takip edebildiğini söyledi.

Hayvan barınağının da kent için çok önemli tesis olduğunu anlatan Elban, hastane, bakımevi ve barınak olmak üzere çok donanımlı bir tesisi kente kazandırdıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

"Doğal ortamlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri gerekiyor"

Birçok ilin en temel sorunlarından birinin başıboş hayvanlar olduğunu söyleyen Elban, şöyle konuştu:

"Başıboş hayvanlar, insanlarımızın ve yavrularımızın sağlığını tehdit ediyor. İnsanlarımızı tehdit etmesinin ötesinde Allah'ın yarattığı varlıklar olarak da kötü muamele görmemeleri, eğer yaralanmış veya bir hastalığa yakalanmışlarsa hem insanımızı hem de kendilerini daha fazla tehdit etmeden bir an evvel sağlığına kavuşup doğal ortamlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri gerekiyor. Burada göreve başladığımızda önümüze gelen konulardan biri de buydu. Başta o birimde çalışan arkadaşlarımız olmak üzere bize bu konu iletildiğinde böyle bir hizmetin yapılması gerektiğini ve bir hizmet açığı olduğu fark ettik. Bu yapılan hizmet böyle bir hizmet açığını da gidermiş oldu.

Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda okula gitmelerine, parkta ve bahçede oynamalarına, hem de diğer canlıların da ilimizin insanının şefkatiyle endişe duymadan, korkmadan yaşamalarına vesile olur. Tesisin yapımında emeği geçen tüm belediye personeli ve herkese teşekkür ediyorum."

7 yavrusuyla barınağa alındı

Hamur ilçesinde dünyaya getirdiği 7 yavrusuyla sokakta bulunan bir köpek, barınağa yerleştirdi.

Yerden ısıtmalı yeni yuvalarında ekiplerin titizlikle bakımını yaptığı anne köpek ve yavruları, aşıları ve sağlık kontrollerinin ardından tesisteki bir odaya alındı.

Barınak yetkilileri, henüz birkaç günlük olan yavruların yaklaşık üç aylık bakımının yapılması ve gerekli tedavilerinin ardından tekrar yaşam alanına bırakılacağını anlattı.

Anne köpek ve yavrularının dışında henüz birkaç aylık olan yavru bir kedinin de barınakta tedavi altına alındığını belirten yetkililer, kedinin sahiplendirme yoluyla sıcak yuvaya kavuşacağını söyledi.

Kaynak: AA