Kadirli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, "Yüzünüzdeki Güzel Bir Tebessüm Bizler İçin Yeterli" projesi kapsamında 3 yıldır "kimsesizlerin kimsesi" oluyor.

Gençler, ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişileri ziyaret ederek evlerinde yapılacak işleri tespit ediyor.

Kapı, pencere ve mobilyaları tamir eden gençler, yaşlıların odunlarını kırıyor, sobalarını kuruyor ve evlerini temizleyerek yemeklerini pişiriyor.

"Onların bir tebessümü bizlere yetiyor"

Kadirli Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilçedeki gençler, yaşlı ve kimsesizlerin yanında olmaya çalışıyor.

Gönüllü gençlerin ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi kimsesizleri belirlediğini anlatan Kerimoğlu, "Gençlerimiz onların evine misafir oluyor, sobalarını kuruyor, evlerinin bakım ve onarımını yapıyor. Onların bir tebessümü bizlere yetiyor" dedi.

Kerimoğlu, 15 gönüllü gencin haftada 5 yaşlı ve kimsesizi ziyaret ettiğini söyledi.

"Her zaman onların yanlarındayız"

Fatma Nur Akarca, 3 yıldır sürdürdükleri projeyle yaşlı ve kimsesizlerin yanında olduklarını söyledi.

Kış aylarında yaşlıların evlerinde rahat etmeleri için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Akarca, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlı ve kimsesiz ailelerimizi tespit ederek onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kış ayları öncesinde sobalarını kurup odunlarını kırıp ev temizliklerinde onlara yardımcı oluyoruz. Her zaman onların yanlarındayız. Onların yüzündeki güzel bir tebessüm bizler için yeterli” diyor.

Destek sunulan 79 yaşındaki Emine Kara, evini ziyaret ederek işlerini yapan gençler sayesinde yüzünün güldüğünü anlattı.

Hürü Hörük ise "Gençler evimize gelerek sobamızı kurdular, çamaşırı yıkadılar, temizlik yaptılar. Kapı ve pencerenin eskiyen kollarının yerine yenisini taktılar, tamirat yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.