3 çocuk babası 2 de torun sahibi olan Diyarbakırlı Mehmet Sıddık Ok 76 yaşında.

Uzun yıllar terzilik yapıp birçok ünlüye kıyafet diken Mehmet Ok, şimdilerde vaktini spor yaparak geçiriyor.

“Türkiye’nin ilk ısmarlama defilesini yapan terzi benim”



Çocuk yaşta terziliğe başlayan ve mesleğinin en iyilerden biri olan Ok, “Küçük yaşlarda kalfa oldum. Sanata meraklıydım. Terzilik sanatını seviyordum. İzmir'de 1971-1972 defilelerine katılmışım. Türkiye'nin ilk ısmarlama defilesini yapan terzi benim” dedi.



"Herkesin spor yapmasını tavsiye ederim"



Eskiden her pazar Dicle Nehri’ne yüzmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ok, “Bende damar sertliği var. Damar sertliği olduğu için doktorlar sen yaşlısın ameliyat edemeyiz, etmiyoruz diye konuşuyorlardı. Spor salonuna başlayalı kalbim sancısı azaldı, vücudum rahatladı. Genç, yaşlı herkesin spor yapmasını tavsiye ederim" dedi.

Enerjisi gençlerin ilgisini çekiyor



Mehmet Amca, gittiği spor salonunda hem hocaların hem de gençlerin ilgisiyle karşılaşıyor.



Spor salonunun sorumlusu Sercan Arslan, "Yaklaşık 2 bin üyemiz var. Mehmet Bey en yaşlı üyemiz. Haftanın 7 günü burada. Onun enerjisini gördükçe bizler de çok çok mutlu oluyoruz” dedi.

Aynı zamanda bir şiir kitabı da olan Diyarbakırlı Mehmet Ok, sporu bırakmayı düşünmüyor.