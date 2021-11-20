Dünyada temel yaşam haklarından mahrum kalan milyonlarca mülteci çocuk var.

O çocuklardan biri de Suriyeli Muhammet.



Ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığındı. Burada hem eğitim görme hem de hayal kurma şansı yakaladı.



Henüz bebekken ülkesinden ayrıldı ve eğitimine Türkiye’de başladı.

En sevdiği ders matematik



Karşısına çıkan zorlukların yıldıramadığı Muhammet, burada sınıfının en başarılı öğrencisi oldu.



10 yaşındaki Muhammet, “Sosyal, fen, matematik, Türkçe gibi derslerim var. En sevdiğim ders matematik çünkü matematik konusunda çok iyi olduğumdan sınıfta kendimi övebiliyorum” dedi.



Hem Türkçe hem Arapça bildiğini söyleyen Muhammet, Türkçe'yi anaokulundaki arkadaşlarından öğrenmiş.

Kimse evsiz kalmasın diye ev yapmak istiyor

Savaştan kaçan Muhammet şimdi mühendis olma hayali kuruyor:

“Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Dünyayı keşfetmek istiyorum ne gibi güzellikler var diye. Binalar yapmak istiyorum, böyle herkesin sığınabileceği. Hiç kimsenin evsiz kalmaması için binalar yapmayı istiyorum.”

Mülteci hayatı çocuklar için daha zor



Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 40 milyondan fazla mülteci çocuk bulunuyor.



Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, mültecilik hayatının çocuklar için daha da zor olduğunu söylüyor:

“Çocuklar konu olduğunda, sevgi, şefkat, merhamet başta olmak üzere; eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve çeşitli istismarlardan korunma gibi durumların çok çok daha zor yerine getirildiği görülüyor.”

Milyonlarca çocuk aç uyuyor



UNICEF'in raporlarına göre çocuklar için bir an önce önlem alınmalı.



Koronavirüs, doğal afetler ve iklim değişikliği, açlık sorununu daha da artırdı. Dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca çocuk her gece aç uyuyor.



Önlem alınmaması halinde, 2030 yılına kadar dünya çapında beş yaşın altındaki 69 milyon çocuk, önlenmesi mümkün olan hastalıklardan hayatını kaybedecek.