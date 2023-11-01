Osmaniye'de kasımda meyve ağaçları çiçek açtı

Oruçbey köyünde yaşayan Recep Çeri, gazetecilere, bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının normalde şubat ve mart ayında çiçek açtığını söyledi.

Ağaçlarının bu yıl ikinci kez çiçek açtığını anlatan Çeri, "Bölgemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Kasıma girdiğimiz bu günlerde elma, armut ve vişne ağaçları tekrar çiçek açtı. Normalde bu ağaçların şubat ve martta çiçek açması gerekiyordu. Bir yıl içinde ikinci baharı yaşadık" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru da normalden daha sıcak giden mevsimlerde bu tip olaylara rastladıklarını kaydetti.