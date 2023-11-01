Amasya'da bir lisede öğrencilere meyve ve sebze dağıtılıyor

Okulun meslek dersleri öğretmeni Selahattin Özkaya'nın 3 yıl önce kendi imkanlarıyla başlattığı ikram uygulaması, daha sonra diğer öğretmenlerin desteğiyle genişledi.

Okulun öğretmen ve öğrencileri, mevsimine göre hayırseverlerin bahçelerinden topladıkları elma, ayva, hünnap, kiraz, mandalina gibi meyveler ile aldıkları sebzeleri temizleyip ikrama hazır hale getiriyor.

Meyve ve sebzeler, teneffüslerde öğrenciler için okulun koridorlarındaki masalara konuluyor.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler uygulamadan çok memnun

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine önem verdiklerini, ayrıca yardımlaşma ve ikram değerlerinin kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Uygulamayı ilçedeki tüm okullarda hayata geçirmeyi planladıklarına işaret eden Davu, "Hayırsever vatandaşlarımız ve duyarlı öğretmenlerimiz tarafından organik ürünler, sağlıklı beslenmeleri için öğrencilerimize ikram ediliyor. Öğrencilerimizin hem yardımseverlik duygularını geliştirmeyi hem de bilinçli bir vatandaş olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz" dedi.

Okulun 9. sınıf öğrencilerinden Nehir Yiğit ise uygulamayı çok iyi bulduğunu dile getirerek, "Dışarıda sağlıksız yiyecekler yemek yerine teneffüs aralarında sağlıklı şekilde meyveler yiyoruz. Bize ikram eden hayırseverlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Emine Müberra Görkem de teneffüslerde ara öğün olarak hayırseverlerin gönderdiği meyveleri yediklerini ifade etti.