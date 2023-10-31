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Sağlık
TRT Haber, Türk Kızılay 31.10.2023 13:20

Kızılay’a yılın başından bu yana 2,2 milyon ünite kan bağışı yapıldı

Türkiye’de kan bağışının tek adresi Kızılay’a yılın başından bu yana yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite kan bağışı yapıldı. En fazla 20 yaş grubundakiler kan bağışında bulundu. Peki, kan bağışı nasıl yapılıyor? Kimler kan bağışında bulunabilir? Detaylar haberimizde…

Mine Yagıcı Çiftci
Mine Yagıcı Çiftci
Kızılay’a yılın başından bu yana 2,2 milyon ünite kan bağışı yapıldı

Acil değil, sürekli ihtiyaç… Üstelik sadece 15 dakika süren basit işlemle yapılıyor. Bir ünitesi ise üç kişiye hayat veriyor. Kan bağışından söz ediyoruz... Ameliyatlar, trafik kazaları ya da tedavi amaçlı olarak kana duyulan ihtiyaç bitmiyor. Kan stokunda sürekliliği sağlamanın yolu ise bağış...

Türkiye’de kan bağışı konusundaki tek adres Kızılay. Kan bağışı yapmak isteyenlere Türkiye’nin dört bir yanında aralıksız hizmet veren Kızılay’a, 2023’ün başından bu yana (26 Ekim’e kadar) yaklaşık 2,2 milyon ünite bağış yapıldı.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

599 bini aşkın kişi ilk kez kan bağışı yaptı

2023’te kan bağışında bulunanların 1 milyon 286 bini düzenli bağışçılardan oluştu. 599 bin kişi ise ilk kez kan bağışında bulundu. Kan bağışının yüzde 12,5’i kadınlar, yüzde 87,5’i ise erkekler tarafından yapıldı.

En fazla kan bağışını 20 yaş grubunun yapması dikkat çekti. Bağışçıların yüzde 50’den fazlası 26-45 yaş aralığında.

Eğitim seviyesine göre ise kan bağışı yapanların başını lise mezunları çekti. Bunu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul, ön lisans ve yüksek lisans mezunları takip etti.

2022’de 2,9 milyona yakın kan bağışı alındı

2022 yılında 2 milyon 248 bin 401 kişiden, 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı alındı. Donörlerin yüzde 31’i, yani 699 bin 70’i ilk kez kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunanların yüzde 14’ü kadın, yüzde 86’sı ise erkekti.

2022’de yine lise mezunları bağış yapanlar arasında ilk sıradaydı. Ardından lisans ve ilkokul mezunları gelmişti.

300’ü aşkın mobil ve sabit ekip kan bağışı alıyor

Kızılay kan bağışı alma işlemini Türkiye’nin her bölgesine yayılan ekipleriyle aralıksız sürdürüyor. Kan alımı faaliyetleri 18 bölge kan merkezine bağlı 69 kan bağışı merkezi tarafından yürütülüyor. Bu bağış merkezlerinde 300’den fazla mobil ve sabit ekip, yaklaşık 4 bin personelle çalışmalarına devam ediyor.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

En yakın kan bağışı noktasına gitmek yeterli

Kızılay’a kan bağışı yapmak için en yakın bağış noktasına gitmek yeterli. En yakın kan bağış noktasının adresini ise www.kanver.org sitesinden öğrenmek mümkün. Yine bağış yapmak isteyenler 168 numaralı çağrı merkezinden ya da mobil kan bağışı uygulamasından civarlarındaki kan merkezleri hakkında bilgi alabiliyor. Hatta dileyenler kan bağışı için kendilerine uygun tarih ve saat dilimi seçerek randevu oluşturulabiliyor.

Kimler kan verebilir?

Peki, kimler kan bağışı yapabilir? 18-65 yaş arası en az 50 kilo ağırlığındaki her sağlıklı birey kan verebiliyor. Bu şartlara uygun kişilerin bağış yapmadan önce bir form doldurması gerekiyor. Ardından bağışçı fiziksel muayeneden geçiriliyor. Tüm bunların sonucunda bağışçı adayının durumu elverişliyse işlem gerçekleştiriliyor.

Kan verme işlemi nasıl gerçekleşiyor?

Kan verme işlemi 15-20 dakika gibi kısa bir sürede bitiyor. Toplanan kanlar, yapılan bir dizi kontrolün ardından ihtiyacı olan hastalara naklediliyor. Kan bağışı yapan kişiler, belirli bir aralıktan sonra tekrar bağışta bulunabiliyor. Tam kan bağışı yapan erkekler 3 ay, kadınlar ise 4 ay aralıkla tekrar bağış yapabiliyor.
 

Hafize Yurt Ateş
Hafize Yurt Ateş
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