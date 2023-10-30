Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Kontrol sırasında akciğer kanserine yakalandığı fark edildi. Erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtuldu. 76 yaşındaki Ünver İbili uzun yıllar matbaacılıkla uğraşması ve sigara kullanması nedeniyle KOAH ile mücadele ediyordu. Bu hastalığa bir de akciğer kanseri eklendi.

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde erken teşhisin önemi çok büyük. Özellikle ameliyat olma şansını yakalayan hastalar tam kür tedavi olabiliyorlar.

Ünver İbili, hastalığının erken evrede teşhis edilmesinin ardından ameliyat oldu, sağlığına kavuştu.

Erken evrede ameliyat hayat kurtarıyor

Hastalık hakkında TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Göğüs Cerrahisi Uz manı Prof. Dr. Erdal Okur, şunları kaydetti;

Akciğer kanserine neden olan yüzde 90 sigara kullanımı. Sigaranın dışında ailede akciğer kanseri varsa bu da önemli bir etken.

Akciğer kanserinde en iyi tedavi şekli ameliyat olabilen hastalar. Fakat biz sadece hastaların dörtte birini, beşte birini ameliyat edebiliyoruz. Çünkü ameliyat olabilecek erken evrede çok az hastayı maalesef yakalayabiliyoruz. Ameliyat olarak erken evrede yakalananların çok büyük bir oranda bu hastalıktan tamamen kurtulabiliyorlar.

Kamera: Orhan Mete