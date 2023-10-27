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Sağlık
TRT Haber 27.10.2023 10:50

44 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine" alındı.

44 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere 44 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirtti.

Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısı 8 bin 375’e çıktı.

Buna göre listede 9 adet kanser ilacı, 2 adet diyabet ilacı, 4 adet alerjik rinit ve astım ilacı, 3 adet sindirim sistemi aracı, 1 adet metabolik hastalık ilacı, 1 adet hipertansiyon ilacı, 1 adet multiple skleroz ilacı ve 6 adet de kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar yer aldı. 

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı. 

 

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