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Sağlık
AA 25.10.2023 13:41

Gaziantep Şehir Hastanesi 20 günde 57 bin hastaya hizmet verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı 6 Ekim'den bu yana 57 bin hastaya hizmet verdi.

Gaziantep Şehir Hastanesi 20 günde 57 bin hastaya hizmet verdi

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, hastanenin 6 Ekim'de hasta kabulüne başladığını hatırlattı.

Hastanenin yalnızca kente değil çevredeki il ve ülkelere de hizmet vereceğini belirten Şahin, sağlık turizmi açısından önemli bir konumda olduklarını ifade etti.

Gaziantep'in sağlık alanında Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hastanemiz açıldığı günden bu yana gerçekten önemli hizmetler vermeye başladı. Kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen ciddi bir hasta kabul sayımız var. 6 Ekim'den bu yana poliklinik muayenesinde 40 bin, acil serviste ise 17 bin hastaya hizmet verdik. Servislerimizde 1450, yoğun bakımda ise 455 hasta yatışı yapıldı. Bunlardan 610 hasta ise tedavi işlemleri tamamlandı ve taburcu edildi. Tabi ki yeni açılmamızdan dolayı bazı eksikliklerimiz olabilir, onları da hızlıca takip edip kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz."

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