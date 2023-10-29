Sedyeyle getirildikleri hastaneden yürüyerek çıkan "inme hastaları" doktorlarıyla buluştu

Genellikle beyin damarlarında tıkanıklık ya da beyinde kanamayla ortaya çıkan bir hastalık olan inmenin tedavisi, Balıkesir'de 2 yıl önce açılan 6 yataklı merkezde sürdürülüyor.

Bu süreçte 1341 hastanın başvurduğu merkezde, 2023 yılında tedavi edilen 120 hastanın 46'sı felçlik durumu ortadan kaldırılıp yürüyerek taburcu edildi.

Sedyeyle geldikleri hastaneden yürüyerek çıkan hastalardan 3'ü, Dünya İnme Günü'nde beraberindeki yakınlarıyla doktorlarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Çiçek hediye ettikleri doktorlarıyla sohbet eden ziyaretçiler, duygusal anlar yaşadı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Balıkesir'de ileri yaş grubunun fazla olması nedeniyle inme rahatsızlığının sık görüldüğünü söyledi.

Bandırma ve Edremit ilçelerinde de inme ünitelerinin faaliyette olduğunu belirten Keskin, bazılarını kendisinin de gözlemlediği hastaların ilk geldiklerinde kol ve bacak hareketlerinin çok az olduğunu, konuşamadıklarını, göremediklerini söyledi.

Acil servis ve nöroloji kliniğinde hızlı şekilde değerlendirme yaptıklarını dile getiren Keskin, "Kimi hastalarımıza hekimlerimiz trombektomi (pıhtı çıkarma işlemi) yaptılar kimisine de damar yolundan ilaç vererek hızlı bir şekilde pıhtıyı çözmeye çalıştılar. Hastalarımızın bu şekilde yürüdüklerini, konuştuklarını görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

İnme Merkezi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Özcan Kocatürk de herkesin inme belirtilerinin bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Beyinde damar tıkanıklığı olduğunda kişinin bunun farkına varamadığını anlatan Kocatürk, şöyle devam etti:

"Ağızda kayma, konuşma bozukluğu ve vücudun bir tarafında kuvvetsizlik olduğu zaman kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bizim en iyi motivasyonumuz insanların iyi olduğunu görmektir. İnme çok kötü bir hastalık, insanlar daha önce yapabildiği şeyleri yapamamaya başlıyor. İnme hastalarının eski haline dönmesine yardımcı olabildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum."

"Doktorumuzu özledik, ziyarete geldik"

İyileşen hastalardan 77 yaşındaki Emine Pekel, tedavisinin ardından yürümeye başladığını aktardı.

Önceden kaldıramadığı kolunu şimdi rahatlıkla hareket ettirdiğini anlatan Pekel, "Kolum, bacağım iyileşti, şimdilik iyiyim. Doktorumuzu özledik, ziyarete geldik. Bizimle ilgilendiler, çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Pekel'in oğlu Engin Pekel ise annesinin rahatsızlığının ilk zamanlarında bilincinin pek yerinde olmadığını dile getirdi.

Zor bir süreci atlattıklarını anlatan Pekel, "Çok şükür iyileşti. Annem hiç konuşamıyordu, şu anda yürüyor, kendi işini kendi yapıyor. Sağlık camiası çok kutsal bir iş yapıyor, hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şevket Esmeray'ın kızı Hülya Esmeray da babasının yüksek tansiyonu olduğu için doktorların kendilerini inme konusunda bilgilendirdiğini, dolayısıyla rahatsızlığı erken fark ettiklerini belirtti.

Babasının vücudunda ara ara uyuşma olduğunu, bilinç kaybı başlayınca hemen hastaneye geldiklerini kaydeden Esmeray, "Sağ olsun hekimlerimiz hemen müdahale ettiler. Sağlığımıza kavuştuk, hiçbir hasarımız yok. Herkesin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. İnme konusunda zaman çok önemli olduğu için inme gerçekleşince hemen Şehir Hastanesine gelinmesi gerekiyor" dedi.