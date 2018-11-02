Ordu'da işçilerin 50 metre yükseklikteki mesaisi

Direkler arasında cambaz gibi hareket ediyor, kimilerinin bakmaya bile korktuğu yükseklikte çalışıyorlar.

Ordu Gölköy'de yaşayan işçiler, 70 yıldır yüksek gerilim hattı işi yapıyor.

İlçede her şey, İzzet Yiğit'in 1950 yılında çalışmak için yurt dışına gitmesiyle başladı. İtalya'da yüksek gerilim hattı işini öğrenen Yiğit sayesinde, çok sayıda hemşehrisi bu işe yöneldi.

Tehlikeli işleri cambazları kıskandıracak kadar rahatlıkla yapan işçilerin en büyük korkusu iş kazaları.

Gölköylü işçiler, her türlü riske rağmen ekmeklerinin peşinde şehir şehir dolaşıyor.

Kaynak: TRT Haber