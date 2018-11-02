Balıkçı çiftler günün ilk ışıklarıyla Suğla Gölü'ne açılıyor

Konya Seydişehir'in kuzeybatısında yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayılan Suğla Gölü'ne yakın mahallelerde birçok kişi, uzun yıllardır eşleriyle birlikte balıkçılık yapıyor.

Çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan çiftler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor.

85 aile birlikte çalışıyor

Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği gölün yakınlarında yaşayan 85 aile, kurdukları kooperatifle balıkçılık yapıyor.

Seydişehir'e bağlı Susuz Mahallesi'nden 15 çift de günün ilk ışıklarıyla göle açılarak balık tutuyor.

Sabah erkenden güne başlayan çiftler, öğle saatlerinde ise kıyıya dönüyor. Birlikte gidilen balık avındaki ortak mücadele, çiftlerin evlilik hayatlarındaki dayanışmayı da artırıyor.

"Eşler birbirine daima destek olmalı"

Susuz Mahallesi'nden Cengiz Girgin, eşi Meryem Girgin ile her sabah göle geldiklerini, günün sonunda tuttukları balıkları kooperatife sattıklarını söyledi.

Eşiyle uzun zamandır birlikte çalıştıklarını belirten Girgin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıldır eşimle balıkçılık yapıyoruz. Sabahları erkenden geliyoruz, öğlene kadar işimizi bitirip çıkıyoruz. Yazları saat 5 gibi, kış aylarında ise 7-8 gibi buraya geliyoruz. Balık fena değil, dişli balık bu sene bereketliydi. Şu an çok iyi olmasa da çorbamız kaynıyor."

Meryem Girgin, zor olsa da bu işi yaparak eşine destek olduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

Eşlerin birbirine daima destek olması gerektiğini anlatan Girgin, "Sabah erkenden ağlarımızı seriyoruz. Daha önce serdiklerimizi ise topluyoruz. Tuttuğumuz balıkları, balıkçı geldiğinde ona satıyoruz" dedi.

Kaynak: AA