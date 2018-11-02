Ağrı'da öğrencilerden kuşlara sıcak yuva

KYK Ağrı İl Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, kış mevsiminin sert geçtiği kentte yaptıkları kuş yuvalarını yurt bahçesindeki ağaçlara astı.

Daha önce de sokak hayvanları için benzer projeleri hayata geçiren öğrenciler, kış öncesi kuşlara sıcak yuva yapmak için projelerini Müdürlüğe sundu.

Projenin kabul edilmesiyle kolları sıvayan öğrenciler, bahçede yaptıkları yuvaları boyayıp ağaçlara yerleştirdi.

"Daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz"

Öğrencilerden Ayşenur Kartal, gönüllü olarak yürüttükleri projeyi hayvanlara yeteri kadar değer verilmediği düşüncesiyle hayata geçirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Onlar bir canlı olmasına rağmen canlı yerine konulmuyor. Biz de buna dikkati çekmek istedik. Çok soğuk olan Ağrı'da kuş, kedi ve köpekler için benzer başka çalışmalar da yapmak istiyoruz. Hayvanlara, canlılara bir yararımız olsun istedik. Biz gönüllü dört arkadaşımızla bunu yapmaya karar verdik. Daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA