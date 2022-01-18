İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 çocuk babası Hüsamettin Yılmaz'a 2012 yılında lösemi teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Yılmaz, kardeşinden alınan kemik iliğiyle sağlığına kavuştu.

2017 yılında ise nefes alma güçlüğü çeken Yılmaz'ın acil olarak akciğer nakli olmasına karar verildi.

Yılmaz, 24 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan akciğer nakliyle yeniden hayata tutundu.

''Bu yeniden doğmak gibi bir şey''

Hüsamettin Yılmaz, lösemi teşhisi konulduğu gün çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Lösemiyi atlattıktan yaklaşık 10 yıl sonra akciğerlerimden rahatsızlandım. Evde oksijen tüpüne bağlı bir şekilde yaşıyordum. Nakil olunca rahat nefes almaya başladım. Bu yeniden doğmak gibi bir şey. Organını bağışlayandan ve hocalarımızdan Allah razı olsun. Önce lösemiyi yendim, şimdi ise akciğer nakli oldum. Bunu da atlatacağım. Bana uygun akciğerin bulunduğunu telefonla öğrendiğim de dayanamadım ağladım. Nakilden sonra rahat nefes alıyorum."

Yaşadığı sağlık sorunları döneminde en büyük desteği eşi ve çocuklarından gördüğünü anlatan Yılmaz, hastaneden taburcu edildikten sonra onlarla vakit geçirmek istediğini söyledi.

''Eşim gibi bekleyen hastalara umut olsunlar''

COVID-19 salgınında organ bağışı rakamlarının azaldığına dikkati çeken Yılmaz, "Daha nakil olmayı bekleyen yüzlerce arkadaşım var. Şans bizden yana güldü. Umarım en kısa sürede arkadaşlarımın da yüzü güler. Ben herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Organ bağışının önemini anladıklarını vurgulayan Fatma Yılmaz, "Çocuklarım, babalarının rahatsızlığını öğrenince organlarını bağışladı. Ben herkese tavsiye ediyorum. Eşim gibi bekleyen hastalara umut olsunlar" dedi.

Kanser geçmişi olan ilk hasta

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Akciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Ali Özdil da klinikte ilk kez daha önce kanser öyküsü olan bir hastaya akciğer nakli yaptıklarını söyledi.

Ameliyatı hastanenin akciğer ve kalp nakli ekibiyle birlikte yaptıklarını hatırlatan Özdil, hastayı, fizik tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edeceklerini belirtti.

Yılmaz'ın rahat nefes almasının kendilerini de mutlu ettiğine değinen Özdil, "Daha önce nefes problemi vardı. Oksijensiz satürasyonu yüzde 50'ye kadar düşüyordu. Nakil ameliyatının ardından artık o şikayetleri geçti. Oksijensiz günlük aktivitelerini yerine getirmeye başladı" dedi.