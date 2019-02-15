Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir araya gelen öğretmenler, akrabaları ve komşularının katılımıyla ördükleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.

Evlerde bir araya gelen kadınlar, haftada bir gün halk eğitim merkezinde toplanıyor. Burada yaptıkları işleri birbirlerine gösterip fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Örülenler 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı

Yaklaşık bir ay önce çalışmayı başlatan öğretmenler Nurcan İlerisoy, Sezen Önal ve Fatma Kaya'ya 15 civarında kadın da destek verdi. Gönüllü kadınlar, bugüne dek ördükleri atkı, bere, yelek ve kazakları, ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.

Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Nurcan İlerisoy, öğretmen arkadaşlarıyla okul çıkışında boş zamanlarını değerlendirmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin soğuk günlerde üşümemeleri için örgü işleri yapmayı düşündüklerini anlatan İlerisoy, "Bu projemizi annemize, teyzelerimize ve komşularımıza ilettik. Onlar da bize destek olacaklarını söyledi" dedi.

Çığ gibi büyüyen bir destek

İp temin ederek komşularına ve yakınlarına verdiklerini belirten İlerisoy, şöyle konuştu:

"Onlar da bizleri kırmadı, herkes bir şeyler örmeye başladı. Örgülerimize evde, hafta da bir gün de halk eğitim merkezimizde toplanıp burada bayanlarla çay ve sohbet eşliğinde devam ettik, birbirimizle fikir alışverişinde bulunduk. Eksiklerimizi tamamladık."

İngilizce öğretmeni Sezen Önal da, projeyi başlattıklarında bu kadar destek alacaklarını düşünmediklerini vurguladı.

"Toplumumuzun bu konuda çok duyarlı olması bizi çok mutlu etti, çığ gibi büyüyen bir destek gördük. Bu anlamda da bunun vermiş olduğu manevi haz da bize şunu dedirtti; biz bu projelere devam etmeliyiz. 23 Nisan için de bir projemiz var, onu da kısa sürede tamamlayıp hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA