Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde, Sadıkhacı İlk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, okulda yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yörede yaşam süren kuşlar için yuvalar yaptı.

Kütüphanecilik Kulübü tarafından öğretmen Derya Eymen gözetiminde kuş yuvalarını hazırlayan öğrenciler, bunları büyüklerinin yardımıyla yerleşim merkezindeki ağaçların dallarına yerleştirdi.

Öğrenciler, hayvanlar ile doğayı sevmeyenlerin insanları da sevemeyeceğini belirterek, bu projenin hayata geçirilmesinde destek ve emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA