Basın İlan Kurumunun internet sitesinde, sosyal medya uzmanı Deniz Unay'ın Anneler Günü için"Hepsinin Ortak Yönü Bir Annenin Evladı Olmaları" adlı fotoğraf albümü hazırladı.

Sosyal medyada "Anne bir gün değil bir ömür kalbimdesin" sloganıyla paylaşılan fotoğraf albümünde siyaset, sanat, medya ve iş dünyasının yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinin de aralarında bulunduğu 100 ismin ve annelerinin fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki kahramanlıklarıyla unutulmayan Ömer Halisdemir ve bazı 15 Temmuz şehitleri, bölücü terör örgütünün şehit ettiği asker ve öğretmenler, Türk siyasetinin unutulmayanları Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, sinema oyuncuları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Şener Sen, Halit Akçatepe, Ata Demirer, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, ses sanatçıları Zeki Müren, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Kayahan, Ajda Pekkan, Yıldız Tilbe, Tarkan, Mustafa Sandal, spor dünyasından Süleyman Seba, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Mesut Özil, Burak Yılmaz, Naim Süleymanoğlu, Taha Akgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ve annelerinin fotoğrafları yer alıyor.

Aziz Sancar, Mehmet Öz, İlber Ortaylı, Ara Güler, Uğur Mumcu, Güler Sabancı, Neşat Ertaş ve Aşık Veysel'in yanı sıra medya ve iş dünyasından önemli isimlerle annelerinin fotoğraflarına da yer verilen albüme, Basın İlan Kurumunun internet sitesi "https://www.bik.gov.tr"deki "Foto Galeri" bölümünden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA