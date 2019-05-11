Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan bölge, dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Turistler, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları, vadileri, butik otelleri ile ünlü, at, ATV motor ve sıcak hava balon turlarının düzenlendiği bölgenin eşsiz güzelliklerini görmek için Kapadokya'yı tercih ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hazırlanan veriye göre, bakanlığa bağlı müze, ören yeri ve yer altı şehirlerine, ocakta 123 bin 244, şubatta 128 bin 955, martta 188 bin 487, nisanda ise 360 bin 46 giriş yapıldı. Böylece yılın ilk dört aylık dilimindeki ziyaretçi sayısı 800 bin 732'ye ulaştı.

Ocak-nisan döneminde, bölgede en çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi'ni 362 bin 897, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 165 bin 60, Derinkuyu Yeraltı Şehrini ise 118 bin 932 turist gezdi.

Bölgenin coğrafi yapısı turistlerin ilgisini çekiyor

Güney Koreli Byncu Lyun Cho, ülkesindeki bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği bölgedeki birçok turizm merkezini gezdiğini, Kapadokya'nın coğrafi yapısı karşısında şaşkın kaldığını belirtti.

Cho, "Kapadokya'ya ilk defa geldim. Çok güzel ve dünyanın başka yerinde olmayan çok ilginç coğrafi yapısı var. Daha önce burayı gören arkadaşımın fotoğraflarına bakmıştım. İlgimi çekti, görmem gerektiğini düşündüm ve ilk fırsatta Kapadokya'ya geldim. Burası çok farklı bir turizm alanı" dedi.

Arkadaşıyla geldiği bölgede peribacaları arasında gezinti yapan Kolombiyalı turist Juliana Neira ise şunları söyledi:

"Kapadokya'yı gökyüzünden görmek için sıcak hava balon turuna katıldım. Muhteşem bir manzara vardı. Göreme Açık Hava Müzesi ve çeşitli yerleri gezdim. Kolombiya'ya gittiğimde yapabildiğim kadar tanıtım yapıp, insanların burayı görmelerini sağlayacağım. Buradaki her noktanın ayrı bir ilginçliği ve çekiciliği var."

Bölgeye gelen turistlere eşlik eden profesyonel turist rehberi Tahir Özözen, Kapadokya'ya ilginin her geçen yıl arttığını, 2019 yılında hareketli bir sezon yaşanan bölgedeki turizmcilerin 2020 yılından da çok ümitli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA