Ördekler, kazlar, tavuklar ve daha pek çok kümes hayvanı... Burası bir çiftlik değil, Ankara Hasan Polatkan Ortaokulu'ndaki "Yaşayan Sınıf".

Hasan Polatkan Ortaokulu'ndaki "Yaşayan Sıfın" bilinen tüm sınıflardan çok farklı. Sınıfta işlenen derslere birbirinden farklı hayvanlar da eşlik ediyor.

Doğayla iç içe olan sınıfta bazen resim dersi, bazen de okuma saati yapılıyor. Öğrenciler teneffüslerde de yaşayan sınıfta vakit geçiriyor.

Okuldaki hayvan sesleri hem öğrencileri mutlu ediyor hem de öğrencilerin motivasyonlarını diri tutmalarını sağlıyor.

Hasan Polatkan Ortaokulu Müdürü Cenk Çakır, "Evlerinden getirdikleri beslenmeleri, kantinden aldıkları tostların bir parçasını hayvanlarla paylaşır oldular. Çocuklar doğayı ve hayvanı öğreniyorlar.” dedi.

Ayrancı Anadolu Lisesi "Tarçın" ve "Gofret"le neşelendi

Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencileri de barınaktan aldıkları iki köpeği okula getirdi. Öğrenciler, artık teneffüslerde cep telefonu yerine "Tarçın" ve "Gofret" ismini verdikleri köpeklerle ilgileniyor.

Hayvan korkusu olan öğrenciler bu sayede korkularını da yeniyor.

Evcil hayvan bakılan okul sayısı 9 bine yaklaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği, bakanlık bahçesinde yaşayan Pergel'den sonra okullarda bakılan evcil hayvan sayısı da arttı. Türkiye'de evcil hayvan bakılan okul sayısı 9 bine yaklaştı.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Ata Çalapkulu