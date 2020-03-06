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Afgan Menice kardeşlerine de kavuştu
Yunan güçlerinin müdahalesi onu ailesinden ayırmıştı. 12 yaşındaki Afgan Menice Arapzade, dün babasına, bugün de annesi ve kardeşlerine kavuştu.
Yunanistan sınırında, günlerce tek başına ailesini aradı... 5 gün sonra babası ile buluşan Afgan Menice, annesine ve kardeşlerine de kavuştu.
Avrupa'ya geçme hayalleri Yunan güçlerinin orantısız müdahalesi ile kabusa dönüşen Arapzade ailesi, Konya Ereğli'deki evlerine döndü.
Ailesi, kaybettiklerini düşündükleri kardeşlerini bağırlarına bastı. 12 yaşındaki Afgan kız, sınırda yaşadığı o anları anlattı.
Menice, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile ailesine kavuşmuştu. Bakanlık, Arapzade ailesine sosyal ve ekonomik desteklerini sürdürecek.
Etiketler: yunan güçleri konya ereğli Afgan Menice ArapzadeSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 20:48
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