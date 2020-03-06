Yunanistan sınırında, günlerce tek başına ailesini aradı... 5 gün sonra babası ile buluşan Afgan Menice, annesine ve kardeşlerine de kavuştu.

Avrupa'ya geçme hayalleri Yunan güçlerinin orantısız müdahalesi ile kabusa dönüşen Arapzade ailesi, Konya Ereğli'deki evlerine döndü.

Ailesi, kaybettiklerini düşündükleri kardeşlerini bağırlarına bastı. 12 yaşındaki Afgan kız, sınırda yaşadığı o anları anlattı.

Menice, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile ailesine kavuşmuştu. Bakanlık, Arapzade ailesine sosyal ve ekonomik desteklerini sürdürecek.