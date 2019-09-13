Öğle arası yarım saat uyku kalp sağlığını koruyor. Uzmanlara göre, iş hayatında mutlaka öğle uykusu için fırsat yaratılmalı. Öğle uykusu sadece kalp değil, beyin ve damar sağlığı açısından da oldukça önemli.

Şekerleme, kısa sürekli kaliteli uyku anlamına geliyor. Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Ali Kemal Erdemoğlu, 10-15 dakikalık şekerlemenin öğleden sonraki performansı artırdığını söylüyor.

"Vücudumuzun metabolizmasının düştüğü iki dönem var. Biri sabaha karşı, biri de öğleden sonraki dönem. Özellikle yemekten sonraki 13.00-15.00 arası, metabolizma düştüğü için vücut rehavete kapılıyor. Derin uykuya geçebileceğiniz en güzel saatlerden birisi bu."

Şekerlemenin süresi çalışma hayatını aksatmayacak şekilde planlanmalı. Uykunun süresi kadar şekerleme yapılacak mekan da çok önemli. Öğle uykusu için serin ve sakin mekanlar tercih edilmeli.

Uzmanlar şekerlemenin gece uykusunun yerini tutmadığını da belirtiyor. Sağlıklı bir vücut için uyku süresi 6 saatten az olmamalı.

Kaynak: TRT Haber