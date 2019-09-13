Bulgaristan'dan Gana'ya, Zanzibar'dan Yunanistan'a...

3 kıta 11 ülke ve 14 kentte boy gösteren Bilim Seyyahları projesi İstanbul'da düzenleniyor.

2015 yılında başlayan proje, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ait. Amaç, bilimi ders kitaplarının dışına, hayatın merkezine taşımak.

Bilimsel farkındalık oluşturuluyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Koordinatörü Ersin Ertürk, projeyle ilgili şunları söyledi:

"İçinde fizik, kimya, biyoloji, astronomi, mühendislik ve uzay gibi farklı dallarda atölye ve deneyler gerçekleştiriliyor. Biz burada temel bilimlerin zor olmadığını, gerçek hayatta karşılaştığımız olguların nasıl açıklanacağını interaktif şekilde uygulamaya çalışıyoruz."

Katılımcılar gerçekleştirdikleri deneyler ve ortaya koydukları projeler konusunda oldukça heyecanlı. Üstelik deneyler gerçekleştirilirken, tarih öğrenmek dahi mümkün.

200'den fazla deney yapılıyor

Matematikle oyunu birleştirerek, bilimi eğlence haline getiren deneyler de gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK'ın desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan etkinlik cumartesi akşamına kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Ziyaretçiler matematikten biyolojiye, fizikten astronomiye kadar kurulan birçok atölyede 200'den fazla deneye katılabilecek.

Haber: Ersoy Kof

Kamera: Volkan Tay