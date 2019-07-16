Temiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yer alan Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki göllerde, beyaz ve sarı nilüferler çiçek açmaya başladı.

Nilüferlerin çiçek açmasıyla tabiat parkları ve milli park, ziyaretçileri etkileyen bir güzelliğe büründü. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tatilciler, nilüferlerin güzelliğini fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan nilüferler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

Çevre Kanunu'na göre, Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerde yetişen nilüferleri koparanlara 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.

Küresel ısınmayla sulak alanlar azaldı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, iklim değişikliklerinin birçok bitkinin yok olmasına ya da azalmasına yol açtığını söyledi.

Ayrıca, bunun dışında şehirleşme ve sanayileşmeyle de bitkilerin dar alanlara hapsolduğunu anlattı.

Küresel ısınmayla dünyada sulak alanların azaldığını söyleyen Eker, bu dar alanlarda biyolojik çeşitliliği, yapıyı ve canlılar arasındaki ilişkileri korumanın önemini vurguladı.

"İnsanların daha bilinçli olması lazım"

Bitkinin yok olmasının ekosistemde onunla bağlantılı olarak diğer hayvanların ve canlıların da yok olması anlamına geldiğini belirten Eker, doğanın korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerden bahsetti.

"Dolayısıyla o bölgede su kalitesinin düşmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, birtakım mikro ölçekte iklimsel değişikliklere neden olabilir. Cezaların asıl amacı caydırıcılık. Siz istediğiniz kadar kanun koyun, istediğiniz kadar ceza yazın, sonuçta bunu kafasına koymuş insanları yüzde 100 engelleyemezsiniz. Bunun için ne yapılması gerekir? İnsanların biraz daha bilinçli olması lazım. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında ilgili mercileri bununla ilgili olarak haberdar etmeleri gerekir. Onlar da gerekli işlemleri yaparlar."

Kaynak: AA