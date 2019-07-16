Sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz...

14 Aralık 1993'te, Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamladı. Ardından Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Necmettin öğretmen, meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başladı.

Öğretmeni arama çalışmaları 27 gün sürdü

8 aylık öğretmendi ve öğrencileri onu çok seviyordu. Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

Her gün mezarı başında dua ediyorlar

Sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın şehadetinden sonra geçen 2 yılda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup aldı ailesi. Gülay ve Hamit Yılmaz çifti, oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor.

Şehit öğretmenin küçük kardeşi 15 yaşındaki Yahya Yılmaz ise, ağabeyine duyduğu özlemi, ondan geriye kalan teli kopuk gitarla dindirmeye çalışıyor.

Baba Hamit Yılmaz, 16 Ekim 2016'da Şanlıurfa'ya atanan oğlunun 8 aylık öğretmenken PKK tarafından katledildiğini hatırlattı.

Yaşadıkları acı olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini vurgulayan Yılmaz, 27 gün boyunca bulunmasını beklediği evladını unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

"Acısı tarif edilmiyor"

Yılmaz, oğlu Necmettin'in ömrünü okumakla geçirdiğini ve cehaletle savaşırken şehadete ulaştığını anlattı.

"Necmettin öğretmen, Esma-ül Hüsna'yı, Allah'ın isimlerini ezbere bilen, kendini yetiştirmiş bir evladımdı. Allah onu ve bütün ölmüşlerimizi nurlar içinde yatırsın. Bizi çok derinden üzdü. Acısı tarif edilmiyor. Rabb'im herkese Necmettin evladım gibi evlatlar nasip etsin. Necmettin, anasına babasına asi bir evlat değildi. Onun için çok acıyoruz. Isdırap içindeyiz ama takdiriilahî. İnsan aç susuz yaşar, vatansız yaşayamaz. Necmettin öğretmenin, oğlumun da kaderi şehadet şerbeti içmekmiş. Allah'a hamdolsun. En büyük şerbeti içti. İnşallah bize de nasip olur."

Acıları ilk günkü gibi taze

"Rabb'im kimseye evlat acısını tattırmasın" diyen baba Yılmaz, acısını dindirmek için Allah'a sığınmaktan başka çare bulamadığını vurguladı.

Oğlunun, hayallerini gerçekleştirmeye ömrünün yetmediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yaşasaydı 2018'de nişanlanıp düğün hazırlığı yapacaktı. Nasip olmadı. Takdiriilahî böyleydi. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah böyle dilemiş. Allah aziz milletimizi korusun. Bayrağımızı vatanımızda ilelebet dalgalandırsın."

Anne Gülay Yılmaz ise, ilk günkü gibi taze olan evladının acısını, ölene kadar yüreğinde hissedeceğini belirtti.

Kaynak: AA