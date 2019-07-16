Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, Türkiye'nin 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük adası konumunda. Aynı zamanda "sakin şehir (cittaslow)" unvanına sahip.

İlçe, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda adını "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında duyuruyor.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten yerli turistin ziyaret ettiği Gökçeada'yı, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkeleri ve Avrupa'dan sörf tutkunu yabancılar da tercih ediyor.

Aydıncık bölgesine kamp kuran sörfçüler, erken saatlerden itibaren rüzgarın da etkisiyle sahil bölgesinde adeta yer çekimine meydan okuyor.

Yurt içinden ve yurt dışından sörfçüler geliyor

Aydıncık'ta sörf okulu bulunan eğitmen Volkan Günel, Gökçeada'ya 30 yaşında geldiğini anlattı.

"İstanbul'da Kilyos sahilinde sörf okulum vardı. Burayı, rüzgarını, arazi şartlarını merak ediyordum. Görünce aşık oldum. Gökçeada'nın rüzgarı ve doğası çok iyi. İstanbul'dan buraya gelince sörf okulu açmaya karar verdim."

Okulu açtıktan sonra sörfe her geçen yıl artan ilgiyi gördüklerini belirten Günel, "Kiteboard çok güzel bir spor. Havada bir uçurtma var, siz denizin üstünde onu kontrol ederek, zıplayıp uçuyorsunuz. Dalga sörfü, bungee jumping, snowboard gibi birçok sporu barındıran bir spor olduğu için bunlarla beraber kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Aynı zamanda çok renkli, görür görmez istediğiniz bir spor" dedi.

Türkiye'nin her yerinden Gökçeada'ya sörf yapmaya gelenlerin bulunduğuna dikkat çeken Günel, şöyle konuştu:

"Adana, İzmir, Bursa, Ankara gibi her yerden geliyorlar. Yurt dışından buraya genelde Romanya, Bulgaristan, Almanya, Fransa, Avusturya'dan gelenler var. Normal bir turizm sezonu 2-3 aysa maksimum, kitesurf 12 ay yapılan bir spor."

"Gökçeada bizim için önemli bir alan"

Beden eğitimi öğretmeni Cengiz Akaçık, Gökçeada'yı 2011'de keşfettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"O günden beri bütün tatillerimizi buraya göre organize ediyoruz. Bütün bir yıl, buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Kitesurf için buradayız. Çok güzel bir ada. İnanılmaz, cennet gibi bir mekan. Burada daha çok yabancı turist görüyoruz."

Bulgaristan'dan gelen Zlatina Goranova, "Kiteboard yapmayı bana eşim öğretti ve çok seviyorum. Gökçeada bizim için önemli bir alan. Adayı ve Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: AA