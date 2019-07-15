Günün erken saatlerinde yola çıkan kadınlar, at sırtında dik yamaçları ve patika yolları aşıyor.
Onlara Muş'ta "Berivan" deniyor. Ekmek parası için 2 bin 500 rakımlı yaylalara çıkarak süt sağıyorlar.
Kilometrelerce at sürerek, meralarda otlatılan hayvanları sağmaya gidiyorlar. Sağdıkları sütü süzerek bidonlara döküyorlar.
Elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlıyan kadınlar, zorluğuna rağmen işlerini severek yapıyor.
Hayvanları sağdıktan sonra yine aynı yolu katederek köylerine dönüyorlar.
Haber: Şahin Şahin