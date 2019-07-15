İlçeye bağlı Üçtepe beldesi Merkez Mahallesi'nde, Perşembe günü dere kenarına inen bozayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bozayı bir süre suda kaldıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan ayının görüntüleri ilgi gördü.

Önceki gün, aynı ayının dere kenarında görüntülendiği yerde hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, 5 yaşında olduğu tespit edilen bozayı'nın tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi.

Bozayı'nın öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA