Hafıza 15 Temmuz Müzesi...

Darbe girişiminin 3. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açıldı.

Müze, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin izlerini barındırıyor. Darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müze, vatandaşlardan ilgi görüyor.

"Göreceklerin senin hikayendir"

Bin 500 metrekare alanda 2 kat inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor.

Girişteki dev ekranda 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösterime sunuluyor. İkinci katta ise vatandaşları, "Göreceklerin senin hikayendir" yazısı karşılıyor.

Müzede, 15 Temmuz'da yaşananlar materyallerle anlatılırken, darbeciler ile şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor. Sergilenenler arasında şunlar bulunuyor:

"Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar."

66 yılda dünya genelinde 531 darbe

Hafıza 15 Temmuz'da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor.

Şehadet Şuuru Salonu'nda 15 Temmuz'a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor. Müzeyi gezenler hatıra defterine duygularını yazabiliyor.

Müzede, millet iradesine yapılan darbelerin tümünün ülkede ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, sosyal bunalım, dışa bağımlılık ve milli politikalardan uzaklaşmalara neden olacağı anlatılıyor.

Darbeler Çağı köşesinde, 1950-2016 tarihlerinde dünya genelinde 531 darbe gerçekleştirildiği, bunların 210'unun amacına ulaştığı, Türkiye'de ise 1960-2016 tarihlerinde 9 darbe ve darbe girişimi gerçekleştirildiği bilgisi veriliyor.

Ayrıca, sömürgeciliğe karşı dik duranlar köşesinde, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, II. Abdülhamid Han, Aliya İzzetbegoviç, Mahatma Gandhi ve Simor Bolivar gibi liderlerin bilgileri yer alıyor.

"O vahşetin en belirgin hali"

Eşi ve çocuklarıyla müzeye gelen Sezgin Saatçi, müzeyi gezdiğinde bir kez daha dehşete kapıldığını belirtti.

"Gerçekten bizim ekranlardan görmediğimiz birçok detay aslında burada gizli. Bizim için yapmışlar. Çok değişik bir ortam, bir kez daha sanki o kanlı akşamı, o hain akşamı hatırlatıyor."

Tankın ezdiği otomobili yakından görünce şaşırdığını anlatan Saatçi, "Bir kez daha tüylerim diken diken oldu. Yani o vahşetin en belirgin hali" dedi.

Kaynak: AA