Nikah masasında "hayır" diyen de oldu, yanlışlıkla evlendirilen de

Bağlı oldukları belediye başkanlığı tarafından kendilerine verilen yetkiyle resmi nikah işlemlerini yürüten nikah memurları, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin oluşumuna katkı sağlıyor.

Topluluk önünde gerçekleştirilen ve "yuva yapan" meslek olarak da anılan evlendirme memurluğu, evlenen her çiftin temas kurduğu meslekler arasında yer alıyor.

Meslekleri gereği her kesimden insanla bir araya gelen nikah memurlarının tanık oldukları ilginç anılar kimi zaman tebessüm ettirirken, bazen de hüzünlendiriyor.

Gelin ya da damattan her zaman "evet" yanıtını alamayan, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelen nikah memurları, bazen de çiftlerin ya da misafirlerin türlü şakalarına maruz kalıyor.

Göreni ya da duyanı şaşkına çeviren olaylar karşısında mesleklerini profesyonellik içinde sürdüren nikah memurlarının "o anları" kimi zaman haberlere veya sosyal medya paylaşımlarına da konu oluyor.

Aralarında Tarkan'ın da olduğu çok sayıda ünlü ismi evlendirdi

Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, AA muhabirine, mesleğini 24 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü, bu alanda İstanbul'un en tecrübeli isimleri arasında yer aldığını söyledi.

Çiftlerin heyecanlarına ve mutluluklarına tanıklık etmenin mesleğin en güzel yanlarından olduğunu belirten Otlatıcı, kadınların aile kavramını erkeklerden daha çok benimsediğini, hemcinslerinin nikah memurluğu mesleğinde anaç bir tavır ortaya koyduğunu ifade etti.

Otlatıcı, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin nikah akdini gerçekleştirdiğini belirterek, şarkıcı Tarkan'ın ünlüler arasında halen evliliğini sürdüren ender isimlerden olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin çifti evlendirdiğini belirten Otlatıcı, bu isimler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun da yer aldığını söyleyerek, "Sayın başkanımıza (Ovalıoğlu) göreve başladığında tebrik için gittiğimde, 'Ooo benim nikah memurum gelmiş.' deyince inanın çok gurur duydum, çok mutlu oldum." diye konuştu.

Gelinin "hayır" yanıtı evliliği başlamadan bitirdi

Bugüne kadar evlilik işlemleri ve nikah sırasında birçok ilginç, heyecanlı ve hüzünlü lahzaya tanıklık ettiğini anlatan Otlatıcı, şöyle konuştu:

"Bir nikahta gelin hanım nikah masasına geldiğinde 'Hayır' deyip nikahtan kalkmış oldu. Ailesi de sevindi bunun üzerine. Gelin hanım kalkıp gittiğinde tepki göstermedim, defteri alıp ben de mecburen çıkmak zorunda kaldım. Başka bir nikahta da gelin hanım 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' diye sorduğumda 'Evet' dedi ama damat bey, 'Etki ve baskı altındayım.' deyip nikahın kıyılmasını istemedi. Tabii bu durumda ben de kalktım ama sonraki akışta aileler konuştu, ikinci kez masaya geçtiğimizde damat beyin 'Bir ömür boyu evet' demesi de bana ilginç geldi."

Otlatıcı, çiftlerin mutluluk ya da hüzünlerinin kendisini aynı şekilde etkilediğini ifade ederek, gergin çiftlere nikah öncesi gerekli desteği vermeye çalıştığını söyledi.

Nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildi

Gülay Otlatıcı, son dönemlerde boşanma oranlarında artış gözlemlendiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, evliliğin temelini "5S modeli" olarak tanımladığı sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyetin oluşturduğunu söyledi.

Yaşadığı ilginç anlardan bazılarına kendisinin de istemeden dahil olduğunu belirten Otlatıcı, 1996 yılında evlendiği eşini 2020 yılında kaybettiğini aktardı. Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı.

"Farkında olmadan iki üç gün evli kalmışım"

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli memur tarafından yapılan hatanın filmlere konu niteliğinde olduğunu belirten Otlatıcı, şunları söyledi:

"Filmlere konu olacak bir anım var Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil.' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."

"Can yeleği giyerek nikah kıydım"

Kağıthane Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Oğuz Karaca da 17 yıllık meslek hayatı boyunca birbirinden ilginç hikayelere tanık olduğunu anlattı.

Karaca, Boğaz'da denizin dalgalı olduğu bir gün küçük bir teknede nikah kıyarken alabora olmaktan son anda kurtulduklarını, can yeleği giyerek nikah kıydığını belirtti.

Evlilik başvurusu için damatla birlikte evlendirme dairesine gelen gelinin, anne ve babasına sürpriz yaptığını aktaran Karaca, "Çiftimiz müracaata gelmişti, onların nikahını kıyacaktım. İşin garip tarafı damat beyin kayınvalidesi ile kayınbabasının da nikahı yokmuş. Bir şekilde sağlık raporlarını almışlar, bir masada iki nikahı bir anda kıydığımız da oldu. Haberleri yoktu onlara da sürpriz oldu." dedi.

Mesleği severek yaptığını kaydeden Karaca, Taksim'de bir barda kıydığı nikaha ilişkin ise "Bar olduğunu tam olarak bilmiyordum. Orada ilginç insanlar vardı. İsimlerini açıklamak istemiyorum ama hepsi kara kara giyinmişlerdi." dedi.

Orada nikahı kıydığını ama tedirginlik yaşadığını ifade eden Karaca, "Ayine gider gibi oldu. Benim çocuk 8-9 yaşlarındaydı, o da orada korkmuştu. Tam kapıdan çıkarken bir tanesi elini omzuma attı, 'Abi bu mekan bizim, istediğin zaman gelebilirsin.' dedi. İçimden 'Beni bırak ya buradan çıkayım.' diye geçirdim." ifadelerini kullandı.

Bir gün de sevgili iki şahide denk geldiğini ve kıza erkek arkadaşı adına evlilik teklifinde bulunduğunu ifade eden Karaca, şunları anlattı:

"Bir gün bir nikah kıyıyorum. Şahitler kız ve erkek. İkisi birbirine sevdalı arkadaş. Cesaret bulup da yanındaki şahit arkadaşına evlenme teklifi yapamıyormuş. Bana gelip, 'Abi yanımdaki bayan şahit benim kız arkadaşım, evleneceğim ama bir türlü cesaret edip evlenme teklifi yapamıyorum. Benim adıma sen evlenme teklifi yapar mısın?' dedi. 'Nasıl olacak bu?' dedim. Sonra bana 'Abi sen halledersin.' dedi. Ben de mikrofonu elime aldım, 'Güzel bayan yanındaki yakışıklı sana evlenme teklif ediyor, kabul eder misin?' diye sordum. Bu arada evlilik teklifini yapmış oldum."

"Damadın ayağına bastığını düşünen gelin, ayakkabının içinde ayak olmadığını görünce çok şaşırmıştı"

Zeytinburnu Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Mehmet Yiğit ise 17 yıldır mesleğini icra ettiğini, bugüne kadar evlendirdiği çift sayısının 25 bine yakın olduğunu söyledi.

İlçede yılda 3 binin üzerinde nikah işlemi gerçekleştiğini belirten Yiğit, insanların mutlu anlarına şahitlik etmeye imkan tanıyan nikah memurluğunun herkese nasip olmayacak meslekler arasında yer aldığını ifade etti.

Yiğit, bugüne kadar kıydığı nikahlarda masadan kalkan ya da "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren çifte denk gelmediğini ancak birçok enteresan anıya tanıklık ettiğini anlatarak, "Bir gün nikahta damadın ayağına bastığını düşünen gelin hanım ayakkabının içinde ayak olmadığını görünce çok şaşırmıştı. Damat bey ayakkabısını çıkarmış, bu durum hatırladığım enteresan anlardan biridir." dedi.