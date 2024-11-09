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Yaşam
AA 09.11.2024 10:05

Karabük ormanları sonbahar renklerine büründü

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.

Karabük ormanları sonbahar renklerine büründü
[Fotograf: AA]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türlerinin yer aldığı Sarıçiçek Ormanları, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverengiye büründü.

Karabük ormanları sonbahar renklerine büründü
Karabük ormanları sonbahar renklerine büründü

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki "ağaç tünel" de fotoğraf tutkunlarının güzel manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

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