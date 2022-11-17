Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı
[Fotograf: TRT Haber]
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine sezonun ilk karı yağdı.
Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı turizm sezonun son turistlerini ağırlıyor. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte sezon ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.
Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı etkili olurken, Nemrut Dağı sezonun ilk karını gördü.
Heykellerin bir kısmı beyaza büründü. Turistler hem zirvenin hem de karın tadını çıkardı.
Zirvede kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu.
Haber: Ahmet Arslantaş
Etiketler: UNESCO Nemrut Dağı
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