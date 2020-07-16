Haber Giriş: Kaynak: DHA
Nadir görülen 'geyik böceği' Tokat'ta ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böceği' Tokat'ta görüldü.
Tokat'ta Örtmenönü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Durmuş İpekoğlu, evinin balkonunda geyik böceği gördü.
İpekoğlu, dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan böceği bir kavanoza koyarak, tahta parçaları ve su ile beslemeye başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Böceği, eşi ile balkonda otururken fark ettiğini belirten Durmuş İpekoğlu, "İlk önce eşek arısı sandık. Yakından bakınca değişik bir böcek olduğunu fark ettik. İnternetten araştırma yaparken 'geyik böceği' diye çıktı. Kavanoza koydum, koruma altına aldım. Yetkilileri aradım, onlara teslim edeceğim" dedi.
Etiketler: Geyik Böceği TokatSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 19:15
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