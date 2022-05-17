İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, yetişkinlerin yarısından fazlası çoğu zaman kendini iyi hissetmiyor.

Yaklaşık iki bin kişiyle yapılan anketin sonucuna göre kendini iyi hissetmeyen yetişkinlerin üç ortak özelliği var... Bunlar sağlıksız beslenmek, spor yapmamak ve 24 saatin yetersiz gelmesi...

Uzmanlara göre mutluluk hissi zihinsel ve fiziksel sağlıkla yakın ilişkili. Bu da iki şekilde gerçekleşiyor.



Kendine zaman ayıran kişiler daha mutlu hissedebiliyor.Mutlu hissedenler de sağlığına daha çok önem veriyor.

Mutluluğun sırrı bakış açısı



Araştırmanın ortaya çıkardığı bulgu da uzmanları doğrular nitelikte. Yani zihinsel ve fiziksel sağlığına özen gösterenler kendilerini daha iyi hissediyor. Ve tabii en önemlisi de olaylara bakış açısı.

Uzmanlar kişinin iç sesine kulak vermesini de tavsiye ediyor.

Uzman Psikolog Dr. Evren Hoşrik, insanın kendisini ne olursa olsun dinlemesi gerektiğine değinerek "Duyguyu anlamaya çalışmak kendi duygumu anlamlandırmak. Kendimi tanımlamak çok önemli. Bu da kendimi anlamam, dinlemem ve ona yönelik adımlar atmam mutluluğa götürecek yollardan bir tanesi." dedi.

Kısacası çevresel faktörler kadar bireyin kendini tanıması mutluluğun anahtarlarından biri...