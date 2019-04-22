Çalıştığı fabrikada 15 yıl önce işten çıkartılınca kendine çay ocağı açan 52 yaşındaki Vedat Güngör, her gün 10 kilometre yürüyerek müşterilerine çay servisi yapıyordu.

Yaşının ilerlemesiyle her gün 10 kilometrelik tempoyu kaldıramayan işletmeci, tam işi bırakmayı düşünürken bir müşterisinde gördüğü elektrikli kaykayı kullanmaya karar verdi.

Kendine hemen bir elektrikli kaykay alan Güngör, hiç yürümeden iki teker üzerinde müşterilerine çay servisi yapıyor.

Başlarda bu duruma şaşıran müşteriler ise, artık çay ve kahvelerinin çabuk getirilmesinden memnun.

Kaynak: İHA